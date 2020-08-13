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Mining Wave вернул инвестиционный заем Moscow Seed Fund

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Производитель оборудования для обработки золотосодержащих руд Mining Wave вернул заем Moscow Seed Fund. Компания разработала технологию по магнитно-импульсной обработке руды, которая позволяет извлечь большее количество материала. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

Mining Wave вернул инвестиционный заем Moscow Seed Fund

Инвестиции от Moscow Seed Fund были получены в 2017 году в объеме 4 млн. рублей.

Отмечается, что на данный момент Mining Wave составил необходимую технологическую документацию для своего оборудования и рекомендации по его серийному производству. Также стартап создал первую партию оборудования и заключил контракты на проведение исследований с заказчиками.

Основными клиентами компании являются железорудные предприятия и фабрики по извлечению золота.

«Это один из немногих проектов в портфеле фонда, который не относится к сфере информационных технологий. Хорошо известно, что таким проектам значительно сложней пройти путь от идеи до построения работающего бизнеса», — комментирует исполнительный директор Moscow Seed Fund Алексей Костров.

Он добавил, что стартапу удалось найти партнеров, и он успешно развивается. В планах компании завершение пилотных внедрений с заказчиками, создание серийного производства и выход на международные рынки. Также проект заинтересован в развитии своей технологии на новых видах материалов.

Фото: r.classen / Shutterstock

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