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Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российские власти изменили сокращенное наименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Теперь вместо Минкомсвязи будет Минцифры. Такое постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Правительство переименовало Минкомсвязь в Минцифры
«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры», — следует из сообщения.

Изменения внесены в положение о министерстве. Раньше там было сокращенное название Минкомсвязь.

В постановлении также закреплены полномочия Минцифры в области государственного регулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи».

Напомним, Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в мае 2018 года. При этом сокращенное название ведомства оставалось Минкомсвязь.

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