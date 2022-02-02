Минкультуры предложило ввести для креативных индустрий налоговые льготы, как в IT-отрасли

Минкультуры разработало меры по развитию сектора креативных индустрий. Предлагается ввести широкие налоговые льготы, в частности, установить налоговый режим, аналогичный тому, который действуют в IT-отрасли, предоставить льготы по аренде и налогу на имущество, а также налоговые льготы для инвесторов в творческие проекты.
Льготы призваны стимулировать предпринимательскую активность и направлены на привлечение инвестиций в этот сектор, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ.
Правительство поручило Минкультуры закончить работу над документом к 1 марта 2022 года. Сейчас министерство обрабатывает все поступающие предложения. Свои предложения также направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Какие льготы предлагается ввести для креативных индустрий:
- Единый режим налогообложения заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды. Предлагается установить их на уровне, аналогичном тому, что действует для IT-отрасли. С 1 января 2021 года для IT-компаний ставка налога на прибыль снижена с 20 до 3%, тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6%;
- Перечень льгот по налогу на прибыль и на имущество. Минкультуры предлагает не учитывать в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, инвестиции в создание творческих продуктов, чтобы снизить налогооблагаемую базу для компаний-доноров. РСПП предложил дополнить этот список целевыми субсидиями и пожертвованиями;
- Ряд налоговых преференций направлены на развитие креативной инфраструктуры, в том числе за счет создания креативных кластеров. Среди них льготы по налогу на имущество и арендную плату за государственное и муниципальное имущество, включая земельные участки. Также объекты недвижимости креативных кластеров предлагается исключить из состава объектов недвижимости, налоговой базой которых является кадастровая стоимость. А для управляющих компаний и собственников креативных кластеров предусмотреть компенсацию расходов на создание инфраструктуры. РСПП для развития инфраструктуры предложил ввести нулевую ставку торгового сбора при продаже товаров креативных индустрий в галереях и на специализированных ярмарках, в том числе книжных.
В сентябре 2021 года правительство утвердило концепцию развития креативных индустрий до 2030 года. Ожидается, что господдержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в экономике РФ с 2,2% до 6%, а также увеличить долю россиян, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%.
Согласно концепции, творческие (креативные) индустрии — это сферы деятельности, в которых компании или ИП в процессе творческой и культурной активности производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью
К творческим индустриям относятся:
- современные медиа и производство цифрового контента (кино-, видео-, аудио-, анимационное производство, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная и дополненная реальность, компьютерные и видеоигры, блогерство, печатная индустрия, средства массовой информации, реклама и др.);
- прикладные творческие (креативные) индустрии (архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и др.);
- основанные на использовании историко-культурного наследия (народные художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность), искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей и др.).
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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