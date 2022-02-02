Минкультуры разработало меры по развитию сектора креативных индустрий. Предлагается ввести широкие налоговые льготы, в частности, установить налоговый режим, аналогичный тому, который действуют в IT-отрасли, предоставить льготы по аренде и налогу на имущество, а также налоговые льготы для инвесторов в творческие проекты.

Минкультуры предложило ввести для креативных индустрий налоговые льготы, как в IT-отрасли