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Минпромторг предложил создать в России кибервойска

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак предложил Минобороны создать в России кибервойска и гособоронзаказ в этой сфере.

Минпромторг предложил создать в России кибервойска

«Было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере», — сообщил Шпак на заседании комитета Госдумы по инфорполитике.

По мнению Шпака, служба в кибервойсках могла бы стать для разработчиков и программистов альтернативой отсрочке от службы в армии. Чиновник считает, что это позволило бы IT-специалистам совершенствуя свои профессиональные компетенции, приносить пользу стране и развивать в себе патриотические качества.

«После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях», — отметил он.

Михаил Мишустин 2 марта 2022 года анонсировал меры поддержки отечественной IT-отрасли, которые включают в себя отсрочку от службы в армии для сотрудников IT-компаний. Минцифры 21 марта подготовило проект постановления, регламентирующий порядок предоставления IT-специалистам отсрочки от армии.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Depositphotos

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