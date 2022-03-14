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Минпромторг попросил упростить маркировку молока и воды для фермеров, ресторанов и ритейла

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минпромторг попросил кабмин отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а также упростить ее введение для этих категорий.

Минпромторг попросил упростить маркировку молока и воды для фермеров, ресторанов и ритейла

Сроки введения обязательства фиксировать продажу маркированной молочной продукции для розницы предлашается пернести с 31 марта на 1 сентября 2022 года, а упакованной воды — с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года, сообщил ТАСС. Для фермеров обязательную маркировку молочной продукции предлагается перенсети на один год — с 1 декабря 2022 года  до 1 декабря 2023 года. 

Предложение также предполагает, что гостинично-ресторанный бизнес должен будет передавать в систему информацию о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота, только с 1 декабря 2023 года. До этого момента за них такую информацию будут передавать поставщики.

Оператор системы цифровой маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) находится в постоянном контакте с бизнесом и регулятором для разработки наиболее комфортных решений в области маркировки.

В ЦРПТ отметили, что изменения по срокам введения маркировки молочной продукции и воды для ритейла, ресторанов и фермеров призваны снизить нагрузку в текущей экономической ситуации. Оператор рассчитывает, что меры приняты в полном объеме и позволят бизнесу более комфортно войти в маркировку.

Фото на обложке: SunnyToys / Shutterstock

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