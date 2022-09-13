Минпромторг признал отставание отечественной микроэлектроники на 10-15 лет

Минпромторг подготовил проект «Основы государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», где признал невозможность обеспечить рынок необходимой продукцией и отставание отечественной микроэлектроники на 10-15 лет от общемирового уровня.

Авторы документа, с которым ознакомился «Коммерсант», предполагают, что ситуацию можно исправить до указанного срока, после чего начать «экспансию на международные рынки».

Об обновленной концепции стратегического развития отрасли известно, что официально его намерены представить на форуме «Микроэлектроника-2022» в октябре, а курировал разработку замминистра Василий Шпак.

Исходя из содержания документа, правительство собирается выстроить вертикальное управление отраслью в масштабах страны. Это, по версии Минпромторга, должно решить такие остро стоящие перед отечественной макроэкономикой проблемы, как:

отставание технологий на 10-15 лет от общемирового уровня,

отсутствие достаточных производственных мощностей и невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой,

острая зависимость от зарубежных технологий, фабрик и материалов, как и высокая стоимость производства компонентов в РФ,

невысокая инвестиционная привлекательность этого сегмента российского рынка,

ощутимый кадровый дефицит.

В качестве спасительных мер называются такие:

импортозамещение и по возможности полный отказ от иностранных архитектур проектирования электроники,

координация «исследований в области передовых технологий»,

увеличение мощностей «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами»,

и даже создание с нуля электронного машиностроения за счет стимуляции внебюджетных инвестиций благодаря предоставлению новым производителям различных грантов, субсидий и льготных кредитов.

И все же эксперты рынка считают, что документ пока выглядит слишком уж общим, а в сложившейся ситуации производителям нужно не указывать вектор развития, а предоставлять экстренные меры по спасению отрасли.

«На основе этих тезисов Минпромторг будет формировать конкретные мероприятия и инициативы, но пока документ похож скорее на набор общих целей и задач», — считает гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

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