Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта в России

Поддержка предусматривается в рамках госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности и национальной программы «Цифровая экономика».

Ежегодно по одному проекту может быть выделено до 500 млн рублей. Реализовать его должны в течение максимум шести лет. Так, разработчики в общем смогут получить до 3 млрд рублей. Направления деятельности предполагаются различные, например, в сфере навигации, беспилотных авто, робототехники. Как сообщает «Коммерсант», получатель поддержки должен будет инвестировать не менее 30% своих средств от стоимости проекта.

«В 2021 году выделяемый объем субсидий может составить 1,5 млрд рублей. Нужный нам результат — создание получателями субсидии конкурентоспособных нишевых АПК для ИИ по таким направлениям, как медицина, распознавание образов и речи, создание систем безопасности. Получатель субсидии берет на себя обязательство по внедрению разработанных решений в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза», — приводит издание слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Претендентов будет выбирать правительство по конкурсу. Согласно требованиям, они должны быть зарегистрированы в России и работать минимум три года или быть в перечне системообразующих предприятий, еще один вариант — быть дочерним обществом подобной организации.