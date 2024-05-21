Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов. Министерство получило соответствующее предложение от участников отрасли. Исключение из параллельного импорта также может коснуться систем хранения данных.

Серверы и системы хранения данных могут исключить из программы параллельного импорта. Соответствующее предложение от участников отрасли рассматривает Минпромторг, пишет ТАСС.

В Минпромторге уточнили, что рассматривают исключение из параллельного импорта часть позиций по вычислительной технике, особое внимание уделено именно серверам и системам хранения данных.

Российские производители электроники попросили внести ограничения в параллельным импорт выпускаемых ими продуктов в июле 2023 года. Предлагалось запретить ввоз в Россию готовых импортных серверов и СХД, но не ограничивать закупку их компонентов.

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