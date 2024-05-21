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Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов. Министерство получило соответствующее предложение от участников отрасли. Исключение из параллельного импорта также может коснуться систем хранения данных.

Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов

Серверы и системы хранения данных могут исключить из программы параллельного импорта. Соответствующее предложение от участников отрасли рассматривает Минпромторг, пишет ТАСС.

В Минпромторге уточнили, что рассматривают исключение из параллельного импорта часть позиций по вычислительной технике, особое внимание уделено именно серверам и системам хранения данных. 

Российские производители электроники попросили внести ограничения в параллельным импорт выпускаемых ими продуктов в июле 2023 года. Предлагалось запретить ввоз в Россию готовых импортных серверов и СХД, но не ограничивать закупку их компонентов.

Фото на обложке: Pavel Dzhunev / Shutterstock

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