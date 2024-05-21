Минпромторг изучает возможность запрета параллельного импорта серверов. Министерство получило соответствующее предложение от участников отрасли. Исключение из параллельного импорта также может коснуться систем хранения данных.
Серверы и системы хранения данных могут исключить из программы параллельного импорта. Соответствующее предложение от участников отрасли рассматривает Минпромторг, пишет ТАСС.
В Минпромторге уточнили, что рассматривают исключение из параллельного импорта часть позиций по вычислительной технике, особое внимание уделено именно серверам и системам хранения данных.
Российские производители электроники попросили внести ограничения в параллельным импорт выпускаемых ими продуктов в июле 2023 года. Предлагалось запретить ввоз в Россию готовых импортных серверов и СХД, но не ограничивать закупку их компонентов.
Фото на обложке: Pavel Dzhunev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 2 Розничные продажи первого российского смартфона «Р-Фон» начнутся в 2025 году
- 3 В Нижнем Новгороде показали автомобили возрожденного бренда Volga
- 4 «SAP — всё»: как российские промышленники переходят на отечественное ПО
- 5 РЖД потратит около 600 млн рублей на перевод проводников на отечественные смартфоны и ОС
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2024
23 мая 2024