Минпромторг допустил «отдельные разбирательства» по работе склада Wildberries в Шушарах

В Минпромторге считают странным факт работы сгоревшего в Шушарах склада Wildberries. Объект не прошел все требующиеся процедуры приемки, сказал статс-секретарь-замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. <...> Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — сказал Евтухов, его цитирует РИА Новости.

13 января Гостройнадзор Петербурга проинформировал, что маркетплейс не обращался в ведомство для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В пресс-службе Wildberries на запрос агентства заявили, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

Представители компании отмечали, что такой документ выдается по заключению комиссии, куда входят сотрудники Ростехнадзора, Госстройнадзора и МЧС.

Ранее 13 января в поселке Шушары под Петербургом начался пожар на складском помещении Wildberries. Пламя быстро распространилось и затронуло 70 тыс. кв. м. (около 11 футбольных полей). Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м;

На следующий день Следственный комитет возбудил дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ);

По подсчетам экспертов, ущерб от сгоревшего склада может достигать 17 млрд рублей;

Wildberries намерен реконструировать поврежденный объект и восстановить свою логистическую инфраструктуру в регионе. Сейчас компания оценивает объем инвестиций.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock