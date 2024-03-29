Минпромторг оспорил права голландской X5 Group на управление российской «дочкой». Судебные мероприятия не повлияют на повседневную деятельность компании, заявил ритейлер. В ведомстве подчеркнули, что доли X5 Retail Group в уставном капитале «Икс 5» могут перейти к самой «Икс 5».

Минпромторг обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее дочернего российского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

«[...] суд должен вынести решение о принятии заявления в течение одного рабочего дня с даты его подачи. В случае принятия судом заявления само судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления», – рассказали в компании.

Владение X5 Retail Group N.V. долей в российской X5 Group создает риски причинения вреда подразделению X5 в России, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

X5 Group входит в перечень определенных правительством экономически значимых организаций. Приостановка корпоративных прав иностранных компаний в этих организациях позволяет лишить их прав голоса на собрании акционеров, возможности получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

X5 Group является ведущим ритейлером России по обороту, управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик».

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