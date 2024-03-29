Минпромторг оспорил права голландской X5 Group на управление российской «дочкой». Судебные мероприятия не повлияют на повседневную деятельность компании, заявил ритейлер. В ведомстве подчеркнули, что доли X5 Retail Group в уставном капитале «Икс 5» могут перейти к самой «Икс 5».
Минпромторг обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее дочернего российского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.
«[...] суд должен вынести решение о принятии заявления в течение одного рабочего дня с даты его подачи. В случае принятия судом заявления само судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления», – рассказали в компании.
Владение X5 Retail Group N.V. долей в российской X5 Group создает риски причинения вреда подразделению X5 в России, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
X5 Group входит в перечень определенных правительством экономически значимых организаций. Приостановка корпоративных прав иностранных компаний в этих организациях позволяет лишить их прав голоса на собрании акционеров, возможности получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.
X5 Group является ведущим ритейлером России по обороту, управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик».
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минпромторг внесет законопроект о приоритете отечественных производителей в офлайне и на маркетплейсах
- 2 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 3 X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов
- 4 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 5 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2024
31 марта 2024
31 марта 2024