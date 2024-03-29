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Минпромторг оспорил права голландской X5 Group на управление российской «дочкой»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минпромторг оспорил права голландской X5 Group на управление российской «дочкой». Судебные мероприятия не повлияют на повседневную деятельность компании, заявил ритейлер. В ведомстве подчеркнули, что доли X5 Retail Group в уставном капитале «Икс 5» могут перейти к самой «Икс 5».

Минпромторг оспорил права голландской X5 Group на управление российской «дочкой»
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Минпромторг обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее дочернего российского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

«[...] суд должен вынести решение о принятии заявления в течение одного рабочего дня с даты его подачи. В случае принятия судом заявления само судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления», – рассказали в компании.  

Владение X5 Retail Group N.V. долей в российской X5 Group создает риски причинения вреда подразделению X5 в России, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

X5 Group входит в перечень определенных правительством экономически значимых организаций. Приостановка корпоративных прав иностранных компаний в этих организациях позволяет лишить их прав голоса на собрании акционеров, возможности получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

X5 Group является ведущим ритейлером России по обороту, управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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