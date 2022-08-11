Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали чаще ездить в Белоруссию за одеждой ушедших из страны брендов — АТОР

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне открыли для себя Белоруссию с другой стороны и стали чаще ездить туда за одеждой ушедших из страны брендов. Туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня и поездки для шопинга.

Россияне стали чаще ездить в Белоруссию за одеждой ушедших из страны брендов — АТОР

О зарождении нового тренда – поездок в Белоруссию для шопинга – сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отличие от России, зарубежные бренды продолжают работать в Белоруссии, их магазины открыты.

Так, у некоторых туроператоров доля сити-туров достигла 50%. В основном туристы пользуются для поездки автомобилем и поездом и едут в Минск на пятницу-воскресенье.

В АТОР отметили, что в Белоруссии работают карты «Мир», что делает шопинг-туры в страну более удобными. Некоторые туроператоры собираются организовать специальные шопинг-туры с возможностью оформления россиянами карт Visa и Mastercard (прекратили работу в России) в местных банках.

Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы годами доказывали миру, что с Беларусью можно работать. Эта репутация уходит в никуда»
  2. 2 «Драники, наливочки, колдуны»: почему IT идет в Беларусь
  3. 3 «Процессы во многих компаниях близки к тем, что используются в Долине». Стартапы — о бизнесе в Минске
  4. 4 «Было ощущение, что мы едем в лучшее место по сравнению с Череповцом». Как разработчик сменил российскую глубинку на работу в Минске
  5. 5 Как финтех-стартапу в Беларуси не только выжить, но и добиться успеха?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

12 августа 2022

Шестой инновационный форум Innoweek 2022

14 августа 2022

Auto Tech 2022

15 августа 2022

«Стартап-аллея» в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ