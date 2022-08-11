Россияне стали чаще ездить в Белоруссию за одеждой ушедших из страны брендов — АТОР

Россияне открыли для себя Белоруссию с другой стороны и стали чаще ездить туда за одеждой ушедших из страны брендов. Туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня и поездки для шопинга.
О зарождении нового тренда – поездок в Белоруссию для шопинга – сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отличие от России, зарубежные бренды продолжают работать в Белоруссии, их магазины открыты.
Так, у некоторых туроператоров доля сити-туров достигла 50%. В основном туристы пользуются для поездки автомобилем и поездом и едут в Минск на пятницу-воскресенье.
В АТОР отметили, что в Белоруссии работают карты «Мир», что делает шопинг-туры в страну более удобными. Некоторые туроператоры собираются организовать специальные шопинг-туры с возможностью оформления россиянами карт Visa и Mastercard (прекратили работу в России) в местных банках.
Фото на обложке: Grisha Bruev /
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