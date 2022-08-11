Россияне открыли для себя Белоруссию с другой стороны и стали чаще ездить туда за одеждой ушедших из страны брендов. Туроператоры сообщили о росте спроса на туры выходного дня и поездки для шопинга.

Россияне стали чаще ездить в Белоруссию за одеждой ушедших из страны брендов — АТОР