Сайт Минстроя России взломали хакеры — «Ъ»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ночью 5 июня подверглось хакерской атаке. Данные сотрудников могут оказаться в открытом доступе. Хакеры запросили полбиткоина до 7 июня.

На главной странице сайта говорилось о взломе представителями DumpForums.com. Позднее сообщение на главной странице сайта сменилось белым экраном с надписью: «Идут технические работы», пишет «Коммерсантъ».

Взломщики предупредили, что вся база данных, размещенная на сайте, была экспортирована. Хакеры также добавили номер кошелька, куда нужно перевести средства.

На момент публикации этой новости на сайте все еще белый экран и надпись о технических работах.

В марте эксперты по кибербезопасности зафиксировали двукратный рост атак с использованием программ для несанкционированного удаленного доступа (бэкдоров). Хакеры активно используют в таких рассылках тему российско-украинского кризиса.

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