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В Минтрансе предложили использовать ремни и наручники для фиксации авиадебоширов с 1 сентября

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Бортпроводники российских авиакомпаний смогут использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для фиксации дебоширов в самолетах. Соответствующий проект постановления правительства разработало Министерство транспорта России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтрансе предложили использовать ремни и наручники для фиксации авиадебоширов с 1 сентября

«Предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями для использования в качестве средств связывания. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя», — говорится в проекте.

Связывать дебоширов будут по распоряжению командира самолета. При этом членам летного экипажа запрещается покидать кабину для оказания помощи бортпроводникам.

Доступ посторонних лиц к наручникам и ремням предлагается ограничить. Связанный дебошир также должен оставаться под постоянным присмотром. Нарушителей запрещается размещать в креслах у проходов и выходов. После приземления буйных пассажиров предписано передавать полиции.

В случае наличия пострадавших от действий нарушителя командир воздушного судна по установленным каналам связи должен сообщить о необходимости оказания скорой медицинской помощи в аэропорту прибытия.

Публичные обсуждения законопроекта планируется завершить 17 феврая. Предполагается, что постановление о связывании вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

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Фото на обложке: Unsplash

 

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