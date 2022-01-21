В Минтрансе предложили использовать ремни и наручники для фиксации авиадебоширов с 1 сентября

Бортпроводники российских авиакомпаний смогут использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для фиксации дебоширов в самолетах. Соответствующий проект постановления правительства разработало Министерство транспорта России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями для использования в качестве средств связывания. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя», — говорится в проекте.

Связывать дебоширов будут по распоряжению командира самолета. При этом членам летного экипажа запрещается покидать кабину для оказания помощи бортпроводникам.

Доступ посторонних лиц к наручникам и ремням предлагается ограничить. Связанный дебошир также должен оставаться под постоянным присмотром. Нарушителей запрещается размещать в креслах у проходов и выходов. После приземления буйных пассажиров предписано передавать полиции.

В случае наличия пострадавших от действий нарушителя командир воздушного судна по установленным каналам связи должен сообщить о необходимости оказания скорой медицинской помощи в аэропорту прибытия.

Публичные обсуждения законопроекта планируется завершить 17 феврая. Предполагается, что постановление о связывании вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash