Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

Минтрас предложил штрафовать авиакомпании за размещение неверной информации о бронировании билетов в АИС ОВП. Проект закона планирует внести в Госдуму в осеннюю сессию, передают «Известия».
В ведомстве сообщили, что проверка требований будет проводиться в рамках госконтроля в области гражданской авиации. В Минтрансе также подчеркнули, что из-за ошибочных данных о времени вылетов, некорректного оформления билетов пассажиры не попадают на свои рейсы.
По словам собеседника издания, ежегодно от пассажиров в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании. Часто претензии связаны с задержками и отменой рейсов, нарушениями условии перевозки ручной клади, невозврата денежных средств в случае болезни пассажира или члена семьи.
Фото на обложке: Unsplash
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