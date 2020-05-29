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Минтруд предложил возместить расходы компаний на защитные средства от коронавируса

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Министерство труда и соцзащиты предложило работодателям возмещение средств, потраченных на защиту и тестирование своих сотрудников на COVID-19. Перечень товаров, за которые можно получить компенсацию, достаточно широкий. Об этом сообщает RNS.

Минтруд предложил возместить расходы компаний на защитные средства от коронавируса

Ведомство предложило расширить перечень возмещаемых из Фонда социального страхования (ФСС) товаров и включить туда средства индивидуальной защиты, санитайзеры, бесконтактные термометры, оборудование для дезинфекции. Также компаниям могут компенсировать тестирование сотрудников на коронавирус.

Величина компенсации не может превышать 20% страховых взносов организации за 2019 год.

Предлагаемая инициатива поможет предприятиям защитить здоровье сотрудников при возобновлении работы после карантина, заявили в министерстве.

Фото: Maridav / Shutterstock

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