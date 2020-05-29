Минтруд предложил возместить расходы компаний на защитные средства от коронавируса

Министерство труда и соцзащиты предложило работодателям возмещение средств, потраченных на защиту и тестирование своих сотрудников на COVID-19. Перечень товаров, за которые можно получить компенсацию, достаточно широкий. Об этом сообщает RNS.

Ведомство предложило расширить перечень возмещаемых из Фонда социального страхования (ФСС) товаров и включить туда средства индивидуальной защиты, санитайзеры, бесконтактные термометры, оборудование для дезинфекции. Также компаниям могут компенсировать тестирование сотрудников на коронавирус.

Величина компенсации не может превышать 20% страховых взносов организации за 2019 год.

Предлагаемая инициатива поможет предприятиям защитить здоровье сотрудников при возобновлении работы после карантина, заявили в министерстве.