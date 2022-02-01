Минтруд рекомендовал перевести на «удаленку» как можно больше сотрудников без сокращения зарплат

Минтруд рекомендовал работодателям в России перевести на «удаленный» режим как можно больше трудящихся из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Решение о переводе сотрудников предприятия должны принять самостоятельно. Перевод «на дистант» не должен влиять на заработную плату.
Рекомендация о переводе поступила со стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений «в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19». Речь идет о рекомендации перевести на «дистанционный режим работы максимально возможное число работников».
Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года, сообщило агентство РИА Новости.
В России с начала января ежесуточно фиксируется рекордное количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 125,8 тыс. таких случаев.
В Роспотребнадзоре ожидают, что пик заболеваемости наступит в середине февраля.
Большинство российских регионов рекомендовали работодателем перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников, а также лиц старше 60-65 лет и с хроническими заболеваниями.
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Фото на обложке: pexels.com
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