Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минтруд рекомендовал перевести на «удаленку» как можно больше сотрудников без сокращения зарплат

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Минтруд рекомендовал работодателям в России перевести на «удаленный» режим как можно больше трудящихся из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Минтруд рекомендовал перевести на «удаленку» как можно больше сотрудников без сокращения зарплат

Решение о переводе сотрудников предприятия должны принять самостоятельно. Перевод «на дистант» не должен влиять на заработную плату.

Рекомендация о переводе поступила со стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений «в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19». Речь идет о рекомендации перевести на «дистанционный режим работы максимально возможное число работников».

Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года, сообщило агентство РИА Новости.

В России с начала января ежесуточно фиксируется рекордное количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 125,8 тыс. таких случаев.

В Роспотребнадзоре ожидают, что пик заболеваемости наступит в середине февраля.

Большинство российских регионов рекомендовали работодателем перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников, а также лиц старше 60-65 лет и с хроническими заболеваниями.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне с начала года купили рекордное количество турпутевок
  2. 2 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
  3. 3 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
  4. 4 Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше
  5. 5 Как вакцинация поможет победить коронавирус?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2022

«Проектный руководитель — 2022»

01 февраля 2022

Пилотирование Proptech-стартапов

07 февраля 2022

TechTour

Все ВОЗМОЖНОСТИ