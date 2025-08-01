Минус бумажная волокита, плюс скорость: получение разрешений для бизнеса в России станет проще
В России меняется порядок получения лицензий и разрешений: теперь все будет происходить быстрее, проще и с меньшими бумажными нагрузками. Изменения затронут ключевые отрасли и переведут бумаги в цифру.
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Ключевые изменения
Новый федеральный закон вносит изменения сразу в 69 действующих законов и закрепляет оптимизацию процедур получения лицензий и разрешений, которую Минэкономразвития проводило в тестовом режиме в течение четырёх лет.
Теперь это не пилот, а полноценная система: документы будут запрашиваться реже, сроки станут короче, а услуги перейдут в цифру. Портал Госуслуг (ЕПГУ) официально начнет работать в проактивном режиме: будет подсказывать, предупреждать и сам формировать заявки на продление разрешений.
Где теперь будет проще
Речь идёт не о точечных послаблениях, а об оптимизации всех ключевых сфер, где бизнес сталкивается с разрешительным режимом:
- транспорт;
- строительство;
- природопользование и экология;
- промышленная безопасность;
- образование;
- связь;
- туризм;
- аккредитации юрлиц.
Именно эти направления вошли в обновлённую систему госуслуг — на основе анализа практики и фидбэка от бизнеса.
Комплексное заявление и автозаполнение
В законе закреплён механизм комплексного заявления: одно обращение на портале Госуслуг позволит получить сразу несколько разрешений. До конца 2025 года таких заявлений появится около 20 штук — для разных сфер.
Кроме того, ЕПГУ будет работать в проактивном режиме: система начнёт заранее напоминать о необходимости продления разрешений, формировать предзаполненные заявки и автоматически подтягивать данные из межведомственных источников.
Сроки — быстрее, бумаг — меньше
Минэкономразвития утверждает, что новые правила уже позволили в среднем в два раза сократить количество запрашиваемых документов и сроки получения разрешений.
Теперь эти упрощения закреплены на постоянной основе. Чтобы всё заработало как нужно, предстоит ещё принять более 250 подзаконных актов.
Контекст
Госуслуги уже давно перешли из справочной функции в зону активного управления. Теперь на очереди — «разрешительная реформа», которая делает лицензионные процедуры не просто цифровыми, но и массовыми.
Для бизнеса это означает меньше пауз в запуске проектов и меньше транзакционных издержек, для государства — прозрачность процессов, снижение нагрузки и цифровой след по всей цепочке согласований.
Фото: Jinda Noipho / Getty Images
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