Минус бумажная волокита, плюс скорость: получение разрешений для бизнеса в России станет проще

В России меняется порядок получения лицензий и разрешений: теперь все будет происходить быстрее, проще и с меньшими бумажными нагрузками. Изменения затронут ключевые отрасли и переведут бумаги в цифру.

Ключевые изменения

Новый федеральный закон вносит изменения сразу в 69 действующих законов и закрепляет оптимизацию процедур получения лицензий и разрешений, которую Минэкономразвития проводило в тестовом режиме в течение четырёх лет.

Теперь это не пилот, а полноценная система: документы будут запрашиваться реже, сроки станут короче, а услуги перейдут в цифру. Портал Госуслуг (ЕПГУ) официально начнет работать в проактивном режиме: будет подсказывать, предупреждать и сам формировать заявки на продление разрешений.

Где теперь будет проще

Речь идёт не о точечных послаблениях, а об оптимизации всех ключевых сфер, где бизнес сталкивается с разрешительным режимом:

транспорт;

строительство;

природопользование и экология;

промышленная безопасность;

образование;

связь;

туризм;

аккредитации юрлиц.

Именно эти направления вошли в обновлённую систему госуслуг — на основе анализа практики и фидбэка от бизнеса.

Комплексное заявление и автозаполнение

В законе закреплён механизм комплексного заявления: одно обращение на портале Госуслуг позволит получить сразу несколько разрешений. До конца 2025 года таких заявлений появится около 20 штук — для разных сфер.

Кроме того, ЕПГУ будет работать в проактивном режиме: система начнёт заранее напоминать о необходимости продления разрешений, формировать предзаполненные заявки и автоматически подтягивать данные из межведомственных источников.

Сроки — быстрее, бумаг — меньше

Минэкономразвития утверждает, что новые правила уже позволили в среднем в два раза сократить количество запрашиваемых документов и сроки получения разрешений.

Теперь эти упрощения закреплены на постоянной основе. Чтобы всё заработало как нужно, предстоит ещё принять более 250 подзаконных актов.

Контекст

Госуслуги уже давно перешли из справочной функции в зону активного управления. Теперь на очереди — «разрешительная реформа», которая делает лицензионные процедуры не просто цифровыми, но и массовыми.

Для бизнеса это означает меньше пауз в запуске проектов и меньше транзакционных издержек, для государства — прозрачность процессов, снижение нагрузки и цифровой след по всей цепочке согласований.



Фото: Jinda Noipho / Getty Images