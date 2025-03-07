Минюст исключил из списка иноагентов «Викимедиа.ру»

Минюст исключил из реестра иноагентов некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <...> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний “Викимедиа.ру”», — сказано в сообщении.

«Викимедиа.ру» было убрано из реестра иноагентов по причине ликвидации партнерства, уточнил ТАСС.

Бывший директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский сообщил о закрытии проекта в декабре 2023 года. Партнерство проработало 15 лет, оно занималось подготовкой учебников и онлайн-курсов по редактированию «Википедии», проводило семинары, лекции и мастер-классы об этой интернет-энциклопедии и других вики-проектах.

С 2022 года «Викимедиа.ру» неоднократно штрафовалось российскими судами. Первый штраф был выписан в апреле на сумму 3 млн рублей за неудаление материалов с недостоверной информацией о военном конфликте на Украине.

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