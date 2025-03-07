Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Минюст исключил из списка иноагентов «Викимедиа.ру»

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Минюст исключил из реестра иноагентов некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

Минюст исключил из списка иноагентов «Викимедиа.ру»
  1. Новости

«В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <...> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний “Викимедиа.ру”», — сказано в сообщении.

«Викимедиа.ру» было убрано из реестра иноагентов по причине ликвидации партнерства, уточнил ТАСС.

  • Бывший директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский сообщил о закрытии проекта в декабре 2023 года. Партнерство проработало 15 лет, оно занималось подготовкой учебников и онлайн-курсов по редактированию «Википедии», проводило семинары, лекции и мастер-классы об этой интернет-энциклопедии и других вики-проектах.
  • С 2022 года «Викимедиа.ру» неоднократно штрафовалось российскими судами. Первый штраф был выписан в апреле на сумму 3 млн рублей за неудаление материалов с недостоверной информацией о военном конфликте на Украине.

Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме