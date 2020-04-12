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Минздрав запустил чат-бот в WhatsApp для информирования россиян о коронавирусе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Министерство здравоохранения РФ запустило чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Facebook, которой принадлежит мессенджер.

Минздрав запустил чат-бот в WhatsApp для информирования россиян о коронавирусе

Чтобы воспользоваться чат-ботом WhatsApp, нужно написать в мессенджере на номер +7 495 624-01-68 или перейти по ссылке. Номер также будет опубликован на сайте Минздрава. 

С помощью чат-бота можно: 

  • узнать о методах диагностики и профилактики коронавируса;
  • получить актуальные данные о распространении пандемии;
  • получить рекомендации по пребыванию дома;
  • узнать о самых часто встречающихся мифах о COVID-19.

Сервисом также могут воспользоваться медицинские работники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов. В экстренных случаях можно связаться с экспертом по единому номеру горячей линии для получения консультации. 

Чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip — официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API.

В конце марта свой чат-бот в WhatsApp по вопросам коронавирусной инфекции запустила Всемирная организация здравоохранения.

Фото: Unsplash

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