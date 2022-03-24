Apple запретила добавлять карты «Мир» в платежную систему Apple Pay

Apple запретила добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в свой платежный сервис Apple Pay.
В Apple Pay теперь нельзя добавлять новые карты российской платежной системы «Мир», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей системы. Использовать добавленные ранее карты пока можно.
Apple 15 марта 2022 года разрешила добавлять банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты сервисов экосистемы. Но некоторые пользователи не смогли привязать к Apple ID свои карты. В компании объяснили, что проблемы возникают по вине банков, добавив, что не накладывали запретов на использование карт «Мир».
Фото на обложке: Roman Arbuzov /
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