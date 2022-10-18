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Банки Киргизии начали отказываться от обслуживания российских карт «Мир»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Киргизские банки стали активно приостанавливать обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Ранее от работы с «Миром» отказались организации Узбекистана, частично Турции, Вьетнама и Казахстана.

Банки Киргизии начали отказываться от обслуживания российских карт «Мир»

Работу с картами национальной платежной системы «Мир» с 17 октября приостановили киргизские «Бакай банк» и «Доскредобанк», пишет 24.kg. Ранее также поступил банк «Компаньон» – в его стоп-листе 21 российский банк, карты которых перестали обслуживать. 

С картами системы «Мир» уже приостановили работу банки Узбекистана, два банка Турции, один банк Казахстана и один банк Вьетнама.

На такие меры организации пошли после заявления Минфина США об ограничениях, которые могут быть введены против банков, помогающих обойти антироссийские санкции, то есть сотрудничающих с Национальной системой платежных карт – оператором системы «Мир».

Фото на обложке: Melena-Nsk / Shutterstock

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