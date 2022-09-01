Mir Pay составит конкуренцию «СБПэй»

За год число пользователей сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay выросло в 20 раз. В Национальной системе платежных карт (НСПК) не раскрыли абсолютные показатели.

Этим летом в приложении в пять раз больше добавляли карты «Мир», количество ежемесячных платежей увеличилось в семь раз, сообщили «Ведомости».

С помощью приложения пользователи могут платить смартфоном по технологии NFC. Оно доступно только для владельцев устройств на базе Android. Сейчас к сервису можно подключить карты «Мир» более 100 банков.

К 1 апреля в России выпущено 347,1 млн банковских карт, из которых более 129 млн – карты «Мир». Остальную долю между собой делят ушедшие Visa и Mastercard.

С февраля активно развивается оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и его приложение «СБПэй». Банки фиксируют кратный рост спроса на этот метод оплаты во втором квартале по сравнению с первым: количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3–5 раз, а объем платежей – в 2–2,5 раза.

Ряд представителей банков уверены, что два сервиса в будущем будут конкурировать, если в «СБПэй» появится функция NFC и оплаты через смартфон. Другие специалисты говорят, что «СБПэй» и Mir Pay будут конкурировать лишь косвенно, так как используют разную технологию оплат.

К тому же, Mir Pay работает только на устройствах на базе Android, тогда как «СБПэй» доступно и на Android, и на iOS.

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