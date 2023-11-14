Оператор системы «Мир» разрешил российским банкам принимать платежи за границей

Платежная система «Мир» разрешила российским банкам использовать свои терминалы для оплаты за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.

По словам Комлева, банки могут получить от НСПК дополнительные разъяснения по данному вопросу. По причине санкций оплата покупок за границей с помощью российских карт практически невозможна за редкими исключениями.

Комлев отметил, что использование российскими компаниями и банками платежных QR-кодов и организация оплаты через POS-терминалы за пределами РФ не противоречит законодательству.

Он добавил, что в НСПК понимают те риски, которые берут на себя финансовые организации, поэтому со своей стороны не будут запрещать эту тенденцию.

«Здесь могут быть определенные разъяснительные меры с нашей стороны, соответствующие нашим правилам, которые позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», — сказал Комлев.

Дополнительные разъяснения касаются установки POS-терминалов за пределами РФ. В случае с QR-кодом транзакция фактически производится на территории РФ.

«Это выглядит как оплата на сайте из любой точки мира. Иногда могут возникать противоречия, в какой валюте проходит платеж, но правила от этого не страдают», — объяснил Комлев.

Вместе с тем, если кредитная организация с POS-терминалом выходит на другую территорию и транзакции совершаются в POS-терминалах либо на зарубежном сайте, здесь могут быть нужны определенные дополнительные разъяснения, подчеркнул Комлев.

Установка терминалов за границей актуальна для тех государств, которые пользуются спросом у российских туристов. Это Турция, ОАЭ, Мальдивы и другие страны.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock