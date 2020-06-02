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Приложение «Мир Привилегий» Банка «СКС» распознает документы с помощью ИИ

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

Команда департамента электронного бизнеса Банка «СКС» (Группа Московского Кредитного Банка) разработала приложение «Мир Привилегий». Оно позволяет клиентам заправляться в сети федеральных заправок не покидая автомобиль и оформлять финансовые и страховые продукты онлайн, не выходя из дома. Для пользователей доступны полисы еОСАГО, дебетовые и кредитные карты, потребительский кредит, ипотека, онлайн покупки с начислением кэшбэка. 

Приложение «Мир Привилегий» Банка «СКС» распознает документы с помощью ИИ

Для того, чтобы пользователю не приходилось набирать вручную данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и паспортные данные при оформлении полиса, в приложение интегрирована технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта Smart IDReader. Эту технологию Банку «СКС» представил его партнер, научно-исследовательская компания Smart Engines.

Для автоматического ввода данных пользователю достаточно сканировать все необходимые документы в приложении. Распознавание данных производится почти мгновенно, а алгоритмы позволяют располагать документ перед камерой смартфона без предварительного «прицеливания». Технология обеспечивает высокое качество распознавания в естественных условиях освещения, не требуя идеального света.  

Искусственный интеллект самостоятельно определяет угол наклона и перспективу на фотографии или видео, находит документ и извлекает необходимые данные. Распознавание производится на мобильном устройстве пользователя, не передавая незащищенные пользовательские данные во внешние сервисы или в облако. Вся обработка ведется в локальной оперативной памяти устройства, что позволяет соответствовать требованиям 152-ФЗ. Автоматическое распознавание позволяет сэкономить до 50% времени по сравнению с заполнением вручную, а также избежать ошибки.

При предоставлении страховых и финансовых услуг для компаний чрезвычайно важно то, насколько безопасен процесс обработки чувствительных пользовательских данных. Наш продукт Smart IDReader сегодня помогает компаниям расширять линейку услуг, которые предоставляются дистанционно, экономить время клиента, и делать приложения заказчиков более удобными и безопасными.
Генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров

Решение по распознаванию документов позволило Банку «СКС» увеличить конверсию заполнения досье (анкеты или заявления) на получение полиса еОСАГО на 34% и увеличить продажи.

В наше время успех любого бизнеса определяется уровнем клиентского сервиса, а значит на первые роли выходят именно использование и внедрение продвинутых технологий и инноваций, которые создают клиенту комфорт и удобство
Евгений Маркин, Директор департамента электронного бизнеса Банка «СКС»

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