«МТС-банк» предложил клиентам платежную карту со скидкой вместо кешбэка

«МТС-банк» предложил клиентам платежную карту «Мир Продвинутая» со скидкой вместо кешбэка. При оплате в онлайн-магазинах скидка составит 3%, а в обычных — 1%.
Такие условия будут действовать два месяца, позднее, чтобы их сохранить, надо совершать не менее 25 покупок по карте в месяц, но объем скидок ограничен 10 тыс. рублей, узнал «Коммерсантъ».
Глава направления «Дебетовые карты» МТС-банка Григорий Мирзоян пояснил, что клиент в момент оплаты покупки сразу видит свою выгоду, ему не нужно отслеживать выплату кешбэка отдельно и разбираться с тем, почему та или иная сумма упала на карту или бонусный счет.
По словам участников рынка, предложение неожиданное и «за счет новизны может выстрелить». Однако маленький размер скидки и ограниченность ее использования могут нивелировать достоинство нового продукта. К тому же, для банка такая схема более затратна, чем применение кешбэка.
Фото на обложке: МТС
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