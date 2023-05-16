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«МТС-банк» предложил клиентам платежную карту со скидкой вместо кешбэка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС-банк» предложил клиентам платежную карту «Мир Продвинутая» со скидкой вместо кешбэка. При оплате в онлайн-магазинах скидка составит 3%, а в обычных — 1%.

«МТС-банк» предложил клиентам платежную карту со скидкой вместо кешбэка

Такие условия будут действовать два месяца, позднее, чтобы их сохранить, надо совершать не менее 25 покупок по карте в месяц, но объем скидок ограничен 10 тыс. рублей, узнал «Коммерсантъ».

Глава направления «Дебетовые карты» МТС-банка Григорий Мирзоян пояснил, что клиент в момент оплаты покупки сразу видит свою выгоду, ему не нужно отслеживать выплату кешбэка отдельно и разбираться с тем, почему та или иная сумма упала на карту или бонусный счет.

По словам участников рынка, предложение неожиданное и «за счет новизны может выстрелить». Однако маленький размер скидки и ограниченность ее использования могут нивелировать достоинство нового продукта. К тому же, для банка такая схема более затратна, чем применение кешбэка.

Фото на обложке: МТС

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