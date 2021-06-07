Карты «Мир» стали доступны для подключения в SberPay

Карты «Мир» теперь можно подключить к сервису бесконтактной оплаты Сбербанка SberPay. Функция доступна пользователям ОС Android и ОС Huawei.

Подключить карту «Мир» к SberPay можно будет через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили RB.RU в пресс-службе банка.

Согласно данным исследования платёжной системы «Мир», более половины пользователей банковских карт, которые расплачиваются за покупки со смартфона, используют для этого устройства на базе ОС Android. Благодаря подключению SberPay держателям карт «Мир» стал доступен ещё один удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты. Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»

В «Сбербанке» подчеркнули, что для оплаты не нужно будет разблокировать смартфон: достаточно приложить его к терминалу, и после этого приложение автоматически запрости подтверждение платежа.

В сравнении с другими платёжными сервисами, при оплате SberPay пользователь видит больше релевантной информации: сумму покупки, уместные подсказки (хватит ли денег для оплаты и совпадает ли валюта карты с валютой операции), может проверить актуальный баланс и поменять карту для платежа при необходимости. Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошёлек клиента» Сбербанка

По заверениям банка, использование SberPay абсолютно безопасно, так как реквизиты карты не раскрываются при совершении покупки и остаются внутри банка.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!