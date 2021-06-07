Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Карты «Мир» стали доступны для подключения в SberPay

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Карты «Мир» теперь можно подключить к сервису бесконтактной оплаты Сбербанка SberPay. Функция доступна пользователям ОС Android и ОС Huawei.

Карты «Мир» стали доступны для подключения в SberPay

Подключить карту «Мир» к SberPay можно будет через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили RB.RU в пресс-службе банка. 

Согласно данным исследования платёжной системы «Мир», более половины пользователей банковских карт, которые расплачиваются за покупки со смартфона, используют для этого устройства на базе ОС Android. Благодаря подключению SberPay держателям карт «Мир» стал доступен ещё один удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты.
Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»

В «Сбербанке» подчеркнули, что для оплаты не нужно будет разблокировать смартфон: достаточно приложить его к терминалу, и после этого приложение автоматически запрости подтверждение платежа.

В сравнении с другими платёжными сервисами, при оплате SberPay пользователь видит больше релевантной информации: сумму покупки, уместные подсказки (хватит ли денег для оплаты и совпадает ли валюта карты с валютой операции), может проверить актуальный баланс и поменять карту для платежа при необходимости.
Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошёлек клиента» Сбербанка

По заверениям банка, использование SberPay абсолютно безопасно, так как реквизиты карты не раскрываются при совершении покупки и остаются внутри банка.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Melena-Nsk / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский e-commerce стартап Ecwid купили за $500 млн
  2. 2 Сбер разрешил своим сотрудникам уходить в отпуск на год
  3. 3 В «СберЗвуке» появилась музыка в Hi-Fi качестве
  4. 4 Хакеры из группы Anonymous объявили войну Илону Маску
  5. 5 Сбербанк купит платформу для общения с клиентами Jivo
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

10 июня 2021

Tender Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ