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«Мираторг» запустил сеть ресторанов быстрого питания «100» с бургерами из мраморного мяса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Мираторг» запустил сеть ресторанов быстрого питания «100», первое заведение сети открылось в подмосковном Одинцово. Ресторан предлагает не только традиционное для фастфуда меню из бургеров и картофеля, но и стейки по доступной цене.

«Мираторг» запустил сеть ресторанов быстрого питания «100» с бургерами из мраморного мяса

В компании пояснили, что специально для нового бренда был разработан дизайн заведения. Концепция оформления отличается минимализмом и натуралистичностью цветовой гаммы.

В сообщении пресс-службы агрохолдинга отмечается, что атмосфера нового заведения подчеркивает его российское происхождение, что выделяет его на фоне других известных брендов, представленных на рынке.

Компания подчеркивает, что все компоненты блюд натуральные, не проходят заморозку, в них не добавляют консерванты. А при готовке компания не использует дополнительные жиры. Котлеты для бургеров, как и стейки, изготавливаются из мраморного мяса. Все продукты произведены на земле, а не в тепличных условиях.

В ресторанах сети будет действовать система обслуживания Drive. Это значит, что заказать и оплатить покупку можно из машины.

Сейчас, помимо бургеров, «100» предлагает стейки из мраморной говядины. Также сеть использует соусы собственного приготовления.

А в будущем в меню появятся блюдами из говядины категории Prime.

Фото на обложке: «Мираторг»

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