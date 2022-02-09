Экс-владелицу «Русского продукта» и банка БКФ Ольгу Миримскую оставили под стражей

Московский городской суд оставил под страже экс-владелицу «Русского продукта» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов.
Защита 58-летней Миримской пыталась оспорить заключение женщины, ранее фигурировавшей в списке Forbes, в СИЗО. Под стражей Миримская пребывает с 17 декабря по решению Басманного районного суда Москвы. Предпринимательницу обвинили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Уголовное дело в отношении Миримской было возбуждено по заявлению адвоката бывшего сожителя Николая Смирнова, известного как руководитель платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay), с которым гражданская супруга судилась из-за «разлуки с дочерью». Об этом сообщило РБК.
Следователь Юрий Носов, который вел дело сожителя Миримской, получил от женщины в подарок автомобили Mitsubishi Outlander и Honda CRV. В отношении Смирнова он вел дело о похищении ребенка. Следователь пытался передать его в суд, но прокуроры не поддержали обвинение.
В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело из-за нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова.
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Фото на обложке: pexels.com
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