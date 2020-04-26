Платформа для совместной работы Miro привлекла $50 млн

Стартап с российскими корнями Miro, разрабатывающий онлайн-доски для совместной работы, привлек $50 млн в раунде серии B. Лид-инвестором выступил фонд Iconiq Capital, пишет Techcrunch.

Также в сделке приняли участие Accel и ряд частных инвесторов. Полученные доли и оценка стартапа не раскрываются.

Инвестиции будут направлены на продолжение глобального роста.

На сегодняшний день Miro привлек $75 млн.

Miro — интерактивная платформа для совместной работы в режиме онлайн. Она позволяет распределенным командам лучше работать вместе, говорят в компании.

Стартап был основан в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Первоначально проект назывался RealtimeBoard, но в 2019 году был проведен ребрендинг и изменено название.

Штаб-квартира Miro расположена в Сан-Франциско.