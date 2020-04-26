Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Платформа для совместной работы Miro привлекла $50 млн

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Стартап с российскими корнями Miro, разрабатывающий онлайн-доски для совместной работы, привлек $50 млн в раунде серии B. Лид-инвестором выступил фонд Iconiq Capital, пишет Techcrunch.

Платформа для совместной работы Miro привлекла $50 млн

Также в сделке приняли участие Accel и ряд частных инвесторов. Полученные доли и оценка стартапа не раскрываются.

Инвестиции будут направлены на продолжение глобального роста. 

На сегодняшний день Miro привлек $75 млн.

Miro — интерактивная платформа для совместной работы в режиме онлайн. Она позволяет распределенным командам лучше работать вместе, говорят в компании.

Стартап был основан в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Первоначально проект назывался RealtimeBoard, но в 2019 году был проведен ребрендинг и изменено название.

Штаб-квартира Miro расположена в Сан-Франциско.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

27 апреля 2020

Severstal SteelTech

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма