Автопром может потерять 210 млрд долларов из-за дефицита чипов

Из-за глобального дефицита чипов и полупроводниковых компонентов выручка мировых автопроизводителей в 2021 году может сократиться на 210 млрд долларов.

Прогнозы по упущенной выручке автопрома из-за нехватки чипов в этом году, сделанные в мае, были пересмотрены и увеличены почти в два раза, сообщает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой компании AlixPartners.

В начале 2021 года компания оценивала потери автопроизводителей в 60,6 млрд долларов, в мае уже в 110 млрд долларов. Согласно последним прогнозам, дефицит электронных компонентов обойдется мировому автопрому в 210 млрд долларов.

Также отмечается, что в этом году будет недовыпущено 7,7 млн машин. Для сравнения, в мае речь шла о 3,9 млн.

По словам главы AlixPartners по автопрому Марка Вейкфилда, причиной резкого ухудшения прогноза стали локдауны из-за вспышки COVID-19 в Малайзии и проблемы в других странах, которые продолжают негативно влиять на ситуацию с чипами.

Напомним, что за последние месяцы большинство мировых автопроизводителей, включая Ford Motor, GM, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, а также Honda, Toyota, Fiat и Chrysler, сообщили о сокращении либо приостановке выпуска машин из-за дефицита электронных компонентов.

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Фото: Nataliya Hora/Shutterstock