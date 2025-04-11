Мировые цены на золото впервые превысили $3,2 тыс. за унцию
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По состоянию на 13:53 мск спотовые цены на этот металл были на уровне $3 211, демонстрируя рост на 1,24%.
Почему это произошло? Bloomberg пишет, что спрос на золото и цены на него растут на фоне того, что инвесторы опасаются влияния пошлин, вводимых президентом США Дональдом Трампом. «Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища"», — отметила исследователь драгоценных металлов шанхайской Guotai Jun'an Futures Co. Лю Юйсюань.
Рост цен на золото, который в этом году составил свыше 20%, также связан с его закупками центральными банками и надеждами на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, добавило агентство.
- Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в начале апреля. Позже президент США заявил, что приостановил введение тарифов для большинства стран на 90 дней — в течение этого периода более чем для 75 государств будут действовать сниженные пошлины в размере 10%. Тариф для Китая же составит 125%.
Фото на обложке: Pixfiction / Shutterstock / FOTODOM
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