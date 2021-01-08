Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Мишель Обама обратилась к ИТ-предпринимателям с призывом навсегда заблокировать Трампа

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила в социальных сетях с заявлением. В нем она призывает предпринимателей Кремниевой долины обратить внимание на роль технологий в организации беспорядков в Вашингтоне и предлагает ИТ-компаниям навсегда запретить Дональду Трампу доступ к своим платформам.

Мишель Обама обратилась к ИТ-предпринимателям с призывом навсегда заблокировать Трампа

«Пришло время для истинного патриотизма. Всем, кто голосовал за этого президента, пора осознать, кого они поддерживали, и публично осудить его действия. 

Для предпринимателей Кремниевой долины пришло время перестать допускать это чудовищное поведение и пойти еще дальше, навсегда заблокировав для этого человека доступ к своим платформам. Пора позаботиться о том, чтобы у лидеров стран не было возможности использовать технологии компаний для организации восстаний», — заявила Мишель Обама.

Ряд компаний уже ввели ограничения: Facebook забанил Трампа на неопределенный срок, а Twitter заблокировал учетную запись политика и удалил часть его записей, которые были расценены как подстрекательство к насилию. 

Помимо этого, канал Трампа отключил Twitch, а Shopify удалил со своей платформы официальные магазины, связанные с политиком.

 

Что нужно айтишнику, чтобы выжить в 2021? Участвуй в конкурсе ВТБ!

Напоминаем, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, признав Джо Байдена избранным президентом. В этот день группа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий с требованием пересмотреть итоги голосования. В результате беспорядков погибло четыре человека.




Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Qualcomm получил разрешение США на поставку Huawei 4G-чипов несмотря на запрет Трампа
  2. 2 Каких успехов технологические корпорации достигли при Трампе
  3. 3 Дональд Трамп подписал указы о борьбе с «угрозой» TikTok и WeChat

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

11 января 2021

Сбер500 - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма