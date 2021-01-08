Мишель Обама обратилась к ИТ-предпринимателям с призывом навсегда заблокировать Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила в социальных сетях с заявлением. В нем она призывает предпринимателей Кремниевой долины обратить внимание на роль технологий в организации беспорядков в Вашингтоне и предлагает ИТ-компаниям навсегда запретить Дональду Трампу доступ к своим платформам.

«Пришло время для истинного патриотизма. Всем, кто голосовал за этого президента, пора осознать, кого они поддерживали, и публично осудить его действия.

Для предпринимателей Кремниевой долины пришло время перестать допускать это чудовищное поведение и пойти еще дальше, навсегда заблокировав для этого человека доступ к своим платформам. Пора позаботиться о том, чтобы у лидеров стран не было возможности использовать технологии компаний для организации восстаний», — заявила Мишель Обама.

Ряд компаний уже ввели ограничения: Facebook забанил Трампа на неопределенный срок, а Twitter заблокировал учетную запись политика и удалил часть его записей, которые были расценены как подстрекательство к насилию.

Помимо этого, канал Трампа отключил Twitch, а Shopify удалил со своей платформы официальные магазины, связанные с политиком.

Напоминаем, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, признав Джо Байдена избранным президентом. В этот день группа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий с требованием пересмотреть итоги голосования. В результате беспорядков погибло четыре человека.

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