Мишустин поддержал Банк России в вопросе легализации криптовалют

Михаил Мишустин встал на сторону Центробанка в вопросе легализации криптовалют в России. Премьер считает, что их не следует признавать платежным средством. Но и отказываться от них не нужно, отметил глава кабмина.

О том, что правительство разделяет позицию Банка России в вопросе легализации криптовалют в России, премьер-министр заявил в Госдуме, выступая с отчетом о работе кабинета министров.

«Мы против признания их [криптоактивов] средством расчета или деньгами и здесь солидарны с позицией Центрального банка», – отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина назвал криптовалюты «непростыми финансовыми инструментами» и призвал относиться к ним «аккуратно». При этом полностью отказываться от криптовалют не нужно, добавил Мишустин. Их нужно регулировать, и правительство занимается этим в рамках утвержденной концепции регулирования, отметил премьер.

По словам Мишустина, более 10 млн россиян уже имеют криптокошельки, на которых лежат около 10 трлн рублей. Это чуть меньше, чем 10% ВВП России за 2021 год.

Премьер-министр выступил за создание дополнительных предприятий для майнинга криптовалют, а также обеспечения их необходимой инфраструктурой для нормальной работы.

Центральный банк выступает против признания криптовалют платежным средством. По мнению Банка России, при таком сценарии появятся риски российского рубля цифровыми валютами, что даст стимул к росту теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.

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