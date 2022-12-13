Михаил Мишустин поручил разработать меры для предотвращения оттока специалистов. Иностранные компании «охотятся» на перспективных кадров, заявил премьер-министр, и в дальнейшем будут делать это активнее.
Сохранение научно-технического потенциала России является «очень важной задачей», отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, иностранные компании будут «охотиться» на перспективных кадров и, в связи с этим, нужно проработать меры для защиты страны от потери интеллектуального и культурного потенциала.
Российская ассоциация электронных коммуникаций оценила количество уехавших из России IT-специалистов в 50-70 тысяч к марту 2022 года. Уже в мае Михаил Мишустин сообщил, 85% покинувших страну «айтишников» вернулись на Родину.
Глава Минцифры Максут Шадаев в ноябре говорил, что из России уехали «востребованные на международном рынке» разработчики, однако уровень оттока специалистов глава ведомства назвал не масштабным и не нанесшим непоправимого ущерба отрасли.
Фото на обложке: Mistervlad /
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