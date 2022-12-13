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Мишустин поручил разработать меры для предотвращения оттока специалистов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Михаил Мишустин поручил разработать меры для предотвращения оттока специалистов. Иностранные компании «охотятся» на перспективных кадров, заявил премьер-министр, и в дальнейшем будут делать это активнее.

Мишустин поручил разработать меры для предотвращения оттока специалистов

Сохранение научно-технического потенциала России является «очень важной задачей», отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, иностранные компании будут «охотиться» на перспективных кадров и, в связи с этим, нужно проработать меры для защиты страны от потери интеллектуального и культурного потенциала.

Российская ассоциация электронных коммуникаций оценила количество уехавших из России IT-специалистов в 50-70 тысяч к марту 2022 года. Уже в мае Михаил Мишустин сообщил, 85% покинувших страну «айтишников» вернулись на Родину.

Глава Минцифры Максут Шадаев в ноябре говорил, что из России уехали «востребованные на международном рынке» разработчики, однако уровень оттока специалистов глава ведомства назвал не масштабным и не нанесшим непоправимого ущерба отрасли.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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