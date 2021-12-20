Мишустин разрешил россиянам регистрировать недвижимость через портал «Госуслуг»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширенном функционале «Госуслуг».
С 2022 года жителям России станут доступны еще 100 региональных услуг, которые ранее либо предлагались на местных порталах, либо отсутствовали в электронном виде.
На портале «Госуслуг» можно будет регистрировать права на недвижимость, подавать декларации НДФЛ, получать лицензии и разрешения, оформлять больше пособий на детей, проводить техосмотр самоходных машин.
По решению региональных властей на портал добавят оформление разрешений на перепланировку и капстроительство, ввод объектов в эксплуатацию, аттестацию учителей, признание человека нуждающимся в услугах собеса, предоставление бесплатного жилья.
«Тем, кто купил участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город», — пояснил Михаил Мишустин.
Россияне также через портал «Госуслуг» с 2022 года смогут подать заявления в Пенсионный фонд на получение всех накоплений единовременно.
Постановление №2280 от 13 декабря опубликовано на сайте правительства РФ.
«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», – отметил Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами 20 декабря.
В системе «Госуслуг» уже зарегистрировано более 126 млн россиян. Сервис начал работу в 2009 году.
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Фото на обложке: Unsplash
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