На удаленке люди скучают по рабочим креслам и кофемашине — исследование

Исследование коммуникационной компании «Манго Телеком» показало, что чаще всего людям, работающим удаленно, не хватает больших офисных мониторов. С этим утверждением согласилась четверть респондентов. При этом 14% хотели бы получить домой не только монитор, а компьютер целиком. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Манго Телеком».

Также выяснилось, что

22% опрошенных страдают из-за отсутствия принтера,

22% респондентов скучают по удобным рабочим креслам,

18% не хватает офисной кофемашины,

6% отметили неудобным отсутствие флипчарта.

Треть россиян забрали из офиса домой ежедневник. Каждый пятый привез из офиса гарнитуру или наушники. Также с рабочего места забирали компьютерные мыши и калькуляторы. 8% опрошенных удалось получить в пользование компьютер или другую крупную оргтехнику.

Среди личных вещей, которые люди не смогли или не захотели оставлять в пустом офисе выделены зарядные устройства для телефонов, кружки, одежда или обувь, декоративные растения.



В опросе приняли участие менеджеры российских компаний. В качестве ответов можно было указать одновременно несколько предложенных вариантов или вписать свой.

Ранее аналитики выяснили, что после работы на удаленке лишь треть российских менеджеров мечтает поскорее вернуться в офисы.

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