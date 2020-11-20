На удаленке люди скучают по рабочим креслам и кофемашине — исследование

Исследование коммуникационной компании «Манго Телеком» показало, что чаще всего людям, работающим удаленно, не хватает больших офисных мониторов. С этим утверждением согласилась четверть респондентов. При этом 14% хотели бы получить домой не только монитор, а компьютер целиком. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Манго Телеком».
Также выяснилось, что
- 22% опрошенных страдают из-за отсутствия принтера,
- 22% респондентов скучают по удобным рабочим креслам,
- 18% не хватает офисной кофемашины,
- 6% отметили неудобным отсутствие флипчарта.
Треть россиян забрали из офиса домой ежедневник. Каждый пятый привез из офиса гарнитуру или наушники. Также с рабочего места забирали компьютерные мыши и калькуляторы. 8% опрошенных удалось получить в пользование компьютер или другую крупную оргтехнику.
Среди личных вещей, которые люди не смогли или не захотели оставлять в пустом офисе выделены зарядные устройства для телефонов, кружки, одежда или обувь, декоративные растения.
В опросе приняли участие менеджеры российских компаний. В качестве ответов можно было указать одновременно несколько предложенных вариантов или вписать свой.
Ранее аналитики выяснили, что после работы на удаленке лишь треть российских менеджеров мечтает поскорее вернуться в офисы.
Фото: MT-R / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter