Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Главный европейский конкурент OpenAI привлек €640 млн от DST Global, General Catalyst и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Французский стартап Mistral AI привлек €640 млн при оценке €5,8 млрд. Инвестраунд серии B возглавили General Catalyst и DST Global. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Главный европейский конкурент OpenAI привлек €640 млн от DST Global, General Catalyst и других

По данным Financial Times, Mistral AI получила €468 млн в акционерный капитал и €132 млн в виде займа. Среди инвесторов — Lightspeed Venture Partners, Nvidia, Samsung Venture Investment Corporation и др.

Mistral AI основали в 2023 году бывшие сотрудники Google DeepMind и Meta*. Компания работает над большими языковыми моделями с открытым исходным кодом и позиционируется как конкурент OpenAI, Anthropic. Весной Mistral AI выпустила Codestral — модель искусственного интеллекта для генерации кода.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России

Фото на обложке: Mistral AI

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Получить стартап-визу Франции в 2023: основные моменты
  2. 2 Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы
  3. 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  4. 4 Как мы проходили акселерацию в Airbus BizLab во Франции — опыт российского стартапа
  5. 5 «Ростелеком» создаст венчурный фонд в 2024 году

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Фонд немалого бизнеса

16 июня 2024

«Аэрологистика»

Все ВОЗМОЖНОСТИ