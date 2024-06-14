Французский стартап Mistral AI привлек €640 млн при оценке €5,8 млрд. Инвестраунд серии B возглавили General Catalyst и DST Global. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.

Главный европейский конкурент OpenAI привлек €640 млн от DST Global, General Catalyst и других