Главный европейский конкурент OpenAI привлек €640 млн от DST Global, General Catalyst и других

Французский стартап Mistral AI привлек €640 млн при оценке €5,8 млрд. Инвестраунд серии B возглавили General Catalyst и DST Global. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU.
По данным Financial Times, Mistral AI получила €468 млн в акционерный капитал и €132 млн в виде займа. Среди инвесторов — Lightspeed Venture Partners, Nvidia, Samsung Venture Investment Corporation и др.
Mistral AI основали в 2023 году бывшие сотрудники Google DeepMind и Meta*. Компания работает над большими языковыми моделями с открытым исходным кодом и позиционируется как конкурент OpenAI, Anthropic. Весной Mistral AI выпустила Codestral — модель искусственного интеллекта для генерации кода.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России
Фото на обложке: Mistral AI
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