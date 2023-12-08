«Яндекс» попал в список мировых лидеров в области ИИ по версии ученых MIT

Компания «Яндекс» попала в список ученых Массачусетского технологического института (MIT) как один из мировых лидеров в сфере развития искусственного интеллекта. Всего в перечне на данный момент 23 компании.
MIT совместно с центром Epoch AI опубликовал список компаний, которые являются лидерами в области ИИ. На публикацию обратил внимание Forbes.
«Яндекс» стал единственной российской компанией, которая попала в список.
Критерии, по которым оценивали деятельность компаний:
- число научных публикаций;
- цитируемость;
- количество уникальных авторов.
Также эксперты анализировали технологии обучения моделей ИИ и развитие алгоритмов.
«Яндекс» по числу научных публикаций, посвященных теме искусственного интеллекта, оказался на 19-ом месте из 23. Компания с 2010 по 2023 годы выпустила 246 таких публикаций.
По уровню цитируемости российская технологическая компания заняла предпоследнее место с 3530 цитирований. Лидерами по числу публикаций стали Microsoft и Google.
В плане цитируемости первыми оказались OpenAI, Meta* и DeepMind.
Более высокую позицию «Яндекс» занял при оценке числа уникальных авторов и цитируемости по каждому из них. Здесь российская компания обошла Amazon, IBM, Intel, Huawei и другие.
Помимо «Яндекса» в числе попавших в список компаний — Tencent, Baidu, Twitter, Uber и другие.
В октябре «Яндекс» поделился результатами развития своих ИИ-технологий: языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе и продемонстрировала результат, близкий к среднему среди российских школьников.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.
Фото на обложке: Pe3k /
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