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В Москве обсудят будущее российского AgroTech-рынка в условиях санкций

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке в связи с нынешней экономической ситуацией. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

В Москве обсудят будущее российского AgroTech-рынка в условиях санкций
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Среди главных тем дискуссии:

  • что будет с ценами на агропродукцию при переходе на независимую экономику;
  • как будет обслуживаться иностранная сельхозтехника и сможет ли ее заменить отечественная;
  • что будет с рынком удобрений;
  • какие AgroTech-решения будут актуальны в ближайшее время;
  • что можно сделать, чтобы спасти свой бизнес;
  • кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке.

К участию в дискуссии приглашены:

  • Анна Ненахова, генеральный директор «Уралхим Инновация»;
  • Сергей Серебряков, директор АО «Петербургский тракторный завод»;
  • Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»;
  • Николай Кащук, руководитель направления углубленной аналитики «АгроТерра»;
  • Сергей Соболев, руководитель направления «Сколково — венчурные инвестиции» и другие.

Завершит мероприятие формат открытый микрофон: участники встречи смогут рассказать аудитории о своих проектах или предложить сотрудничество. Также у всех гостей будет возможность обсудить актуальные вопросы и потенциальные коллаборации, обменяться мнениями с коллегами.

Участие в митапе бесплатное. Регистрация — тут.  

Организатор — AgroCodeHub

Фото на обложке: Palukhin Andrii / Shutterstock

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