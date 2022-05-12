В Москве обсудят будущее российского AgroTech-рынка в условиях санкций

24 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке в связи с нынешней экономической ситуацией. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.
Среди главных тем дискуссии:
- что будет с ценами на агропродукцию при переходе на независимую экономику;
- как будет обслуживаться иностранная сельхозтехника и сможет ли ее заменить отечественная;
- что будет с рынком удобрений;
- какие AgroTech-решения будут актуальны в ближайшее время;
- что можно сделать, чтобы спасти свой бизнес;
- кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке.
К участию в дискуссии приглашены:
- Анна Ненахова, генеральный директор «Уралхим Инновация»;
- Сергей Серебряков, директор АО «Петербургский тракторный завод»;
- Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»;
- Николай Кащук, руководитель направления углубленной аналитики «АгроТерра»;
- Сергей Соболев, руководитель направления «Сколково — венчурные инвестиции» и другие.
Завершит мероприятие формат открытый микрофон: участники встречи смогут рассказать аудитории о своих проектах или предложить сотрудничество. Также у всех гостей будет возможность обсудить актуальные вопросы и потенциальные коллаборации, обменяться мнениями с коллегами.
Участие в митапе бесплатное. Регистрация — тут.
Организатор — AgroCodeHub.
Фото на обложке: Palukhin Andrii /
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