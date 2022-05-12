24 мая 2022 года в деловом пространстве «Точка кипения» в Москве пройдет митап, на котором обсудят, кто займет место иностранных компаний на российском AgroTech-рынке в связи с нынешней экономической ситуацией. Мероприятие состоится при поддержке АО «Россельхозбанк» в рамках проекта AgroCode Hub.

В Москве обсудят будущее российского AgroTech-рынка в условиях санкций