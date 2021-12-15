SuperJob организует научно-популярный митап Tech Science Meetup

21 декабря SuperJob совместно с сообществом «Физтехи шутят» проведет научно-популярный митап, посвященный искусственному интеллекту, квантовым технологиям и робототехнике. Самых любознательных и активных участников ждут подарки от организаторов.

В программе:

«Зима близко. Эра квантового превосходства» — обсуждение основных направлений квантовых технологий, инвестиций в эту сферу, существующих на рынке компаний и первых бизнес-приложений квантовых технологий.

Спикер — Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра и профессор МФТИ, PhD по теоретической физике Университета Париж-11, в 2019 году вошел в итоговый список Forbes Russia «30 до 30» в разделе «Наука и технологии».

«Интеллект искусственный и естественный: взболтать, не смешивать» — интервью автора паблика «Физтехи шутят» Михаила Ерохина с д.ф.-м.н., профессором РАН, профессором МГУ и МФТИ, заведующим кафедрой машинного обучения и цифровой гуманитаристики МФТИ Константином Воронцовым.

Приглашенный гость даст ответы на вопросы: правда ли, что искусственного интеллекта не существует, что слабый искусственный интеллект намного сильнее сильного, что люди могут лишить машины работы, а потом завоевать мир, что сингулярность наступила сто лет назад, а мы ее прохлопали.

«Как сделать своего терминатора, или разговор об антропоморфных роботах» — лекция, из которой слушатели узнают, что умеют человекоподобные роботы и как их создают, как скоро искусственный интеллект захватит мир и как сделать своего терминатора. Спикер — Иван Хохлов, капитан команды «Старкит» и чемпион мира по робофутболу.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.