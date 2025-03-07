Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании денег

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае, против нее возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. По этой статье ей грозит до семи лет колонии.

«Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу», — говорится в Telegram-канале главного следственного управления СК по Москве.

Блогер подозревается в правонарушении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных в результате совершения преступления). Максимальное наказание — семь лет колонии со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода за пять лет.

В чем подозревают блогера? По версии следствия, Митрошина «приобрела свыше 127 млн рублей» в результате совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), и «легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве».

В столичной прокуратуре сообщили, что поставили дело Митрошиной на контроль. По данным ведомства, блогер уклонилась от налогов больше чем на 127 млн рублей, а для отмывания денег «произвела оплаты по договору долевого участия, замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Митрошина в 2023 году стала одним из первых российских блогеров, против которых возбудили дела о неуплате налогов. СК сообщал, что она использовала упрощенную систему налогообложения, но получала доход от продажи курсов, превышающий лимит этой системы. Речь шла об уклонении от налогов на более чем 120 млн рублей.

В мае 2023 года Митрошина заявила, что выплатила налоговой заложенность в размере 127 млн рублей. По словам блогера, основную часть долга она оплатила сразу после возбуждения дела.

Почти одновременно с Митрошиной фигурантами уголовных стали блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и Елена Блиновская. Лерчек находится под домашним арестом. Блиновская 3 марта получила пять лет колонии по делу об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.

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