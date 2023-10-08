PLD Space провела запуск первой испанской ракеты-носителя

Испанская космическая компания PLD Space провела первый испытательный запуск суборбитальной ракеты-носителя Miura-1. Старт стал первым успешным пуском ракеты, полностью построенной в Испании.

Как уточняет Space, Miura-1 стартовала с площадки испытательного центра Эль-Ареносильо Национального института космических технологий муниципалитета Уэльва 7 октября 03:19 по московскому времени.

Фото: PLD Space / X

Полет должен был продлиться около 12 минут, за которые ракета поднимется на высоту 80 км от поверхности Земли, где проходит граница космоса в соответствии с классификацией NASA.

Издание подчеркивает, что эта классификация не является общепринятой. Международная авиационная федерация считает нижней границей космоса линию Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря.

Гендиректор PLD Space Рауль Торрес в своем X-аккаунте подтвердил, что Miura-1 не достигла поставленной высоты, поднявшись почти на 50 км. Полет продлился 306 секунд и завершился приводнением в Атлантическом океане.

Предприниматель уточнил, что команда PLD Space осознанно решила изменить траекторию в целях безопасности. При этом PLD Space, по словам сооснователя, считает запуск успешным, поскольку в рамках теста ракета показала хороший полет и способность «формировать» различные траектории в зависимости от потребностей.

«Мы достигли всех целей и вошли в историю», — написал Торрес. Запуск Miura-1 — первый полностью частный пуск в Европе.

Сооснователь PLD Space сообщил, что минувший запуск стал «результатом более чем 12-летней напряженной работы». Теперь компания готова взяться за разработку орбитальной ракеты-носителя Miura-5.

Фото на обложке: PLD Space / X