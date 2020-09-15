IT-компания MixCart разработала бесплатное бесконтактное меню для ресторанов

Разработчик облачной системы управления закупками для ресторанов и кафе MixCart создал бесконтактное меню MixCart Menu . Решение позволяет гостям посмотреть меню и оформить заказ в электронном виде. Об этом Rusbase сообщили представители MixCart.

MixCart Menu работает так:

ресторан размещает на столах наклейку или тейбл-тент с QR-кодом;

посетитель сканирует код с помощью камеры смартфона, попадает на страницу с меню заведения, изучает ассортимент и оформляет заказ на этой же странице;

ресторан принимает заказ в личном кабинете;

посетитель получает заказ от официанта и оплачивает его через смартфон — банковской картой, ApplePay, GooglePay. Также посетитель может вызвать официанта, чтобы расплатиться наличными.

В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность отправлять заказ сразу на кухню и оставлять чаевые через систему.

Как отметили в MixCart, бесконтактное меню уже используют московские рестораны, в том числе It’s My Life, Blanc, Pride, «Хвоя».

Сервис MixCart Menu бесплатный, но рестораны должны платить за эквайринг — до 2,7%. Подключение к системе происходит в течение суток, говорят разработчики. Оставить заявку на подключение можно по телефону +7 (499) 404-10-18 или по электронной почте [email protected].

Ранее MixCart открыл российским предприятиям общепита бесплатный доступ к системе управления закупками до конца года. Для подключения к MixCart необходимо подать заявку на сайте компании.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock