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IT-компания MixCart разработала бесплатное бесконтактное меню для ресторанов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Разработчик облачной системы управления закупками для ресторанов и кафе MixCart создал бесконтактное меню MixCart Menu. Решение позволяет гостям посмотреть меню и оформить заказ в электронном виде. Об этом Rusbase сообщили представители MixCart. 

IT-компания MixCart разработала бесплатное бесконтактное меню для ресторанов

MixCart Menu работает так: 

  • ресторан размещает на столах наклейку или тейбл-тент с QR-кодом;
  • посетитель сканирует код с помощью камеры смартфона, попадает на страницу с меню заведения, изучает ассортимент и оформляет заказ на этой же странице;
  • ресторан принимает заказ в личном кабинете;
  • посетитель получает заказ от официанта и оплачивает его через смартфон — банковской картой, ApplePay, GooglePay. Также посетитель может вызвать официанта, чтобы расплатиться наличными.

В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность отправлять заказ сразу на кухню и оставлять чаевые через систему.

Как отметили в MixCart, бесконтактное меню уже используют московские рестораны, в том числе It’s My Life, Blanc, Pride, «Хвоя».

Сервис MixCart Menu бесплатный, но рестораны должны платить за эквайринг — до 2,7%. Подключение к системе происходит в течение суток, говорят разработчики. Оставить заявку на подключение можно по телефону +7 (499) 404-10-18 или по электронной почте [email protected].

Ранее MixCart открыл российским предприятиям общепита бесплатный доступ к системе управления закупками до конца года. Для подключения к MixCart необходимо подать заявку на сайте компании

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

 

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