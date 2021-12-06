На MIXX Russia Awards 2021 назвали лучшие проекты в сфере цифровых коммуникаций

2 декабря 2021 года прошла церемония награждения победителей конкурса MIXX Russia Awards от IAB Russia, на котором жюри отобрало самые эффективные практики в сфере digital на основе общемировых трендов. Лучшие проекты получили возможность представить свои кейсы на международном конкурсе MIXX Europe Awards.

Всего на конкурс было подано 260 проектов, из которых 84 получили призовые награды в одной или нескольких номинациях, среди них: 16 — золотых, 24 — серебряных, 41 — бронзовые, а также были определены три Гран-при конкурса.

В оценке конкурсных работ приняли участие 50 специалистов в сфере цифровых коммуникаций. Экспертизу формируют ключевые представители правления IAB Russia, а также рекламных групп и независимых агентств, рекламодателей, медиаплощадок и селлеров, измерителей, технологических компаний, web- и продакшн-студий.

«Я рад, что несмотря на ковидную реальность, награды вручены в офлайн-формате и многие коллеги смогли лично встретиться и поделиться эмоциями. Мы продолжим работать над конкурсом MIXX Russia Awards таким образом, чтобы он стал ключевым ориентиром для рынка с точки зрения обучения эффективным инструментам и поиска надежных партнеров», — поделился Борис Омельницкий, президент IAB Russia и жюри MIXX Russia Awards.

Узнать подробнее о конкурсе и победителях можно на сайте.