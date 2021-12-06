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На MIXX Russia Awards 2021 назвали лучшие проекты в сфере цифровых коммуникаций

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

2 декабря 2021 года прошла церемония награждения победителей конкурса MIXX Russia Awards от IAB Russia, на котором жюри отобрало самые эффективные практики в сфере digital на основе общемировых трендов. Лучшие проекты получили возможность представить свои кейсы на международном конкурсе MIXX Europe Awards.

На MIXX Russia Awards 2021 назвали лучшие проекты в сфере цифровых коммуникаций

Всего на конкурс было подано 260 проектов, из которых 84 получили призовые награды в одной или нескольких номинациях, среди них: 16 — золотых,  24 — серебряных, 41 — бронзовые, а также были определены три Гран-при конкурса. 

В оценке конкурсных работ приняли участие 50 специалистов в сфере цифровых коммуникаций. Экспертизу формируют ключевые представители правления IAB Russia, а также рекламных групп и независимых агентств, рекламодателей, медиаплощадок и селлеров, измерителей, технологических компаний, web- и продакшн-студий.

«Я рад, что несмотря на ковидную реальность, награды вручены в офлайн-формате и многие коллеги смогли лично встретиться и поделиться эмоциями. Мы продолжим работать над конкурсом MIXX Russia Awards таким образом, чтобы он стал ключевым ориентиром для рынка с точки зрения обучения эффективным инструментам и поиска надежных партнеров», — поделился Борис Омельницкий, президент IAB Russia и жюри MIXX Russia Awards.

Узнать подробнее о конкурсе и победителях можно на сайте.

Фото на обложке: Stock_Good / Shutterstock

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