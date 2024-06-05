МКПАО «Яндекс» объявил состав совета директоров

МКПАО «Яндекс» — новая головная компания всей группы — обнародовала состав совета директоров, членами которого стали девять человек. Об этом говорится в сообщении МКПАО.
От менеджмента «Яндекса» в совет директоров вошли генеральный директор МКПАО «Яндекс» и ООО «Яндекс» Артем Савиновский. Также из Фонда менеджмента кресла в совдире получила адвокат Светлана Ячевская.
От ЗПИФ «Консорциум.Первый», который выступает основным владельцем МКПАО, в состав вошли бывший управляющий партнер EY (Ernst & Young) Александр Ивлев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, член совета директоров нидерландского холдинга Yandex N.V. Алексей Яковицкий, а также консультант Евгений Якушкин и замгендиректора по продуктам «Инфинитума» Павел Деньгин.
Кроме того, кресло в совете директоров от Фонда общественных интересов занял Андрей Бетин — исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей».
Первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов во главе с менеджментом компании завершился 17 мая. В результате этого МКПАО «Яндекс» стала головной компанией всей группы.
Нидерландская Yandex N.V. продала порядка 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% принадлежат дочерней структуре МКПАО — «Яндекс.Технологии».
Таким образом, нидерландская компания больше не является ключевым акционером МКПАО «Яндекс». По завершению сделки Yandex N.V. полностью выйдет из состава акционеров.
Фото на обложке: evgris /
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