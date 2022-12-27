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ММК начал испытания беспилотного «Камаза»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал тестировать беспилотные «Камазы», рассказали в пресс-службе предприятия.

ММК начал испытания беспилотного «Камаза»

Грузовую модель «Камаз-43118» оснастили системой автономного управления, испытания проходят на промплощадке комбината. Сейчас специалисты проверяют, насколько эффективно можно использовать грузовик в режиме беспилотника. При этом на модели сохранился и привычный режим ручного управления.

«Полноприводный беспилотный автомобиль грузоподъемностью 10 тонн использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции», — говорится в сообщении предприятия.

За тем, как «автомобиль-робот» справляется с поставленными задачами, с пассажирского сидения следит оператор. Сама машина оборудована системой ограничения скорости, а круиз-контроль позволяет грузовику считывать данные дорожных знаков.

В ММК отмечают, что введение в эксплуатацию таких машин поможет решить проблему нехватки кадров, поскольку они обладают неограниченной работоспособностью. Один человек сможет управлять сразу несколькими такими грузовиками.

Как сообщил директор «Автотранспортного управления» Виктор Шишкин, в будущем запланированы аналогичные испытания автомобилей завода «Урал».

Фото на обложке: OlegDoroshin / Shutterstock

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