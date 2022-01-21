Шоколадные драже m&m’s станут инклюзивными

Американская компания Mars объявила о трансформации персонажей шоколадного драже m&m’s. Изменения коснуться внешнего облика героев, а сами персонажи станут более инклюзивными.

Цель обновления бренда, как заверили в компании, «создание мира, где никто не будет чувствовать себя лишним».

Руки и ноги героев шоколадного драже окрасили в более нейтральные цвета. У двух женских персонажей появилась новая пара обуви. У коричневой — туфли на среднем каблуке вместо шпилек, у зеленой — кроссовки вместо сапог на высоком каблуке. Макияж девушек-драже сделают более нейтральным.

Голоса и характеры героев тоже изменили и сделали их более «доброжелательными и объединяющими». В компании добавили, что героям сохранят присущие им «остроумие и чувство юмора».

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