«Мне позвонили Ян Кум и Марк Цукерберг»: Мильнер раскрыл интригу с инвестициями в WhatsApp после сделки с Facebook

Российский миллиардер и основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер в программе «Русские норм» рассказал, как ему удалось инвестировать в WhatsApp после покупки компании Facebook, и по цене меньше, чем сама покупка. По словам Мильнера, в какой-то момент ему позвонили Ян Кум и Марк Цукерберг.

В разговоре с ведущий Елизаветой Осетинской Юрий Мильнер назвал историю об инвестициях в WhatsApp довольно интересной. Он признался, что пытался договориться с сооснователем и CEO мессенджера WhatsApp Яном Кумом об этой сделке несколько лет, но постоянно получал отказ, поскольку WhatsApp не привлекал крупного финансирования в принципе.

«Но в какой-то момент — мы были у нас дома в Силиконовой долине — я в десятый раз спросил, есть ли такая возможность. И он сказал: «Теперь я думаю, что да». Мы с ним, что называется, ударили по рукам. Ничего не было подписано, это была устная договорённость», — вспоминает Мильнер.

Но, через два-три дня Кум сообщил ему, что получил предложение от Марка Цукерберга о покупке всего бизнеса. Мильнер признаётся — его обуяли разные эмоции. С одной стороны, стало обидно, что инвестировать в компанию сотни миллионов долларов не получится, с другой —предприниматель решил встать на место товарища и посоветовать ему то, что необходимо в такой ситуации.

«На протяжении следующих нескольких дней я пытался быть полезным и посоветовал ему довести сделку до конца. Прежде всего, потому что мне казалось, что он сам в этом заинтересован. Были и другие аргументы, как мне казалось логичные, чтобы эту сделку сделать», — пояснил Мильнер.

Сделка Facebook и WhatsApp состоялась через две недели после поступления предложения от Марка Цукерберга, добавил российский миллиардер.

«После того, как сделка была объявлена, мне позвонили Ян Кум и Марк Цукерберг и сказали, что они решили, что мы всё-таки можем проинвестировать в компанию уже после того, как её купили. Причём по той цене, которая изначально обсуждалась у меня дома с Яном, которая была почти в три раза меньше, чем та цена, по которой вся компания была куплена», — раскрыл интригу Мильнер, отметив, что для него это был очень эмоциональный момент.

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