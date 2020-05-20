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Стартап сооснователя United Investors привлек 15 млн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский сервис для медитации Mo привлек 15 млн рублей. Об этом Rusbase рассказал один из основателей стартапа Александр Горный. 

Стартап сооснователя United Investors привлек 15 млн рублей

Закрытие сделки состоялось 20 марта. В Mo вложилась компания AiTarget — маркетинговый партнер и реселлер рекламы Facebook. Также в раунде участвовали представители синдиката инвесторов United Investors: Сергей Розов, Дмитрий Голев и Александр Кузнецов. 

Mo — приложение для медитаций, сна и отдыха. Создатели стартапа — сооснователь United Investors и экс-директор по стратегии и анализу Mail.ru Group Александр Горный, а также бывший замдиректора департамента слияний и поглощений Mail.ru Group Андрей Молчанов. 

Первый релиз сервиса состоялся в июле прошлого года. Пока приложение доступно только для iOS. В библиотеке Mo — более 100 аудиозаписей для медитации. Еще у сервиса есть раздел «сказки» для борьбы с бессонницей.

Базовый курс аудиомедитации можно пройти бесплатно. Кроме того, Mo предлагает корпоративный тариф для компаний. 

По собственным данным стартапа, у Mo 200 тысяч пользователей. Выручка за последние 30 дней — $25 тысяч. Полученные инвестиции стартап планирует направить на разработку и создание контента.

Фото: Song_about_summer / Shutterstock

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