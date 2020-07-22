Аналитическая платформа Mobalytics привлекла $11,25 млн

Персональный игровой помощник и аналитическая платформа для видеоигр Mobalytics объявила о привлечении $11,25 млн. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда Almaz Capital, который стал одним из лид-инвесторов.

Также раунд финансирования серии А возглавил Cabra VC. Среди других инвесторов, участвовавших в сделке, HP Tech Ventures, General Catalyst, GGV Capital, RRE Ventures, Axiomatic и T1 Esports.

Стартап направит инвестиции на развитие продукта, улучшение аналитики и создание персонального подхода к пользователям. Кроме того, Mobalytics намерена расширить ассортимент поддерживаемых игр на платформе. В компании заявили, что в последующие шесть месяцев будут увеличены техническая и продуктовая команды.

Mobalytics — это украино-ливанский стартап. Компания разработала аналитическую платформу и персонального игрового помощника. Он помогает геймерам оттачивать навыки. Разработчики и издатели видеоигр, а также киберспортивные организации используют запатентованную технологию Mobalytics — Gamer Performance Index (GPI) — для анализа внутриигровых данных и повышения производительности игроков.

Напомним, в 2016 году Mobalytics выиграла битву стартапов TechCrunch Disrupt, что позволило запустить первую бета-версию продукта League of Legends (LoL).

Стартап сотрудничает с киберспортивным командами, такими как Team Liquid, Golden Guardians, T1, помогая им в поиске талантов.

«Мы учимся у топовых игроков — Faker и Brax — и с их помощью улучшаем свой продукт. Наша цель — понять профессиональных игроков и создать пример для подражания для каждого игрока, который хочет повысить свои навыки», — отмечает сооснователь Mobalytics Богдан Сучик.

В 2019 году компания стала официальным партнером LSC Scouting Grounds от Riot Games. Стартап также запустил первый в своем роде анализ данных при помощи отслеживания глаз игрока в партнерстве с Tobii.

Almaz Capital — венчурный фонд, основанный в 2008 году. Он инвестирует в высокотехнологичные компании ранней стадии развития в быстрорастущих секторах. Almaz Capital специализируется на инновационных компаниях, которые разрабатывают программное обеспечение в сегменте B2B, включая искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, интернет вещей, edge computing, кибербезопасность и другие технологии.

Cabra VC — венчурный фонд, который инвестирует в высокотехнологические стартапы, развивающие продукты и сервисы на основе подписки на рынках США и Индии. Основными сферами инвестиций для Cabra VC являются BigData, AI, ML, NLP, боты и программное обеспечение для автоматизации.

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